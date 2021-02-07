В окрузі Чамолі індійського штату Уттаракханд через сходження частини льодовика Нанда-Деві трапилася масштабна повінь. Вже відомо про 10 загиблих.
Про це пише indiatoday.in.
Катастрофа сталася близько 8 години ранку за місцевим часом.
“Більше 150 робітників, які працюють на електростанції Рішіганга в Тапован-Рені, пропали безвісти, і на цей момент знайдено 10 тіл”, – йдеться у повідомленні.
Представники енергетичної компанії зв’язатися з власними співробітниками не можуть.
У районі інциденту місцева влада запровадила червоний рівень надзвичайної ситуації.
Тим часом, уряд штату Уттар-Прадеш попросив владу у всіх районах на березі річки Ганг бути в стані підвищеної готовності і постійно контролювати рівень води. “Райони на Гангу (берега) повинні бути в режимі підвищеної готовності, а моніторинг рівня води повинен проводитися цілодобово. При необхідності людей необхідно евакуювати”, – зазначив комісар з надзвичайних ситуацій.
3 teams of #NDRF set out for Tapovan and Dehradun from Hindon Airbase in Ghaziabad#Uttarakhand #Avalanche #UttarakhandTragedy #UserGenerated | (@arvindojha) pic.twitter.com/MkOc1Fr1tC— IndiaToday (@IndiaToday) February 7, 2021
З наслідками повені боряться військово-повітряні сили Індії, армія, дві групи Індо-тибетської прикордонної поліції і три групи Національних сил реагування на стихійні лиха. Вони, серед іншого, евакуюють цілі села.
Також вдалося врятувати 16 людей, які потрапили в пастку в тунелі біля дамби Тапован у Чамолі.
Glorious footage of a labourer being rescued from the sediment inundated area near Tapovan tunnel area by ITBP personnel. Watch full. @IndiaToday #Uttarakhand pic.twitter.com/eGe1oYEISu— Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021