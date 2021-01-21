В установі стверджують, що виробництво вакцини AstraZeneca не постраждало.

В індійському місті Пуна на території Інституту сироватки, що спеціалізується на розробці вакцин, спалахнула масштабна пожежа.

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

pic.twitter.com/4h92dx9WTO — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) January 21, 2021

Як повідомляє телеканал NDTV, займання виникло на будівельному майданчику нових корпусів і не повинно вплинути на виробництво вакцин.

За його інформацією, місце, де виникла пожежа, розташоване на віддалі від виробничих будівель. На території інституту будують кілька корпусів для розширення випуску препаратів. Над корпусами піднімаються клуби диму.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Виконавчий директор інституту Суреш Ядав повідомив виданню Hindustan Times, що пожежа сталася на об'єкті, де ведуться дослідження вакцини БЦЖ (від туберкульозу). Він зазначив, що виробництво вакцини від коронавірусу не постраждало, оскільки розташоване на достатній відстані від місця загоряння.

Представник пожежної охорони Прашант Ранпайс в свою чергу повідомив, що вогнем охоплені третій, четвертий і п'ятий поверхи одного з корпусів. За попередньою інформацією, в палаючому будинку могли бути чотири людини, трьох із яких врятовано.

Фото: EPA/UPG

Оновлення. Унаслідок пожежі загинули щонайменше п’ятеро людей, повідомляє The Hindustan Times.

Мер Пуни заявив, що з будівлі евакуювали чотирьох осіб.

"Але коли ситуацію взяли під контроль, рятувальники виявили п'ять загиблих", - заявив Мурлідхар Мохол.

За його словами, загиблі, ймовірно, були робітниками, котрі були зайняті на споруджуваному новому об'єкті Інституту, в якому і сталася пожежа.

У місцевому міністерстві охорони здоров'я повідомили, що причиною загоряння стали зварювальні роботи.

В самому інституті наголосили, що інцидент не призвів до втрат у продуктивних потужностях, оскільки заклад має інші виробничі лінії.

Інститут, який вважається найбільшим у світі виробником вакцин, нині виробляє препарат Covishield, розроблений британсько-шведською компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом. Це одна з двох вакцин проти коронавірусу, допущених до використання в Індії.

Крім того, там виробляють кандидата у вакцини американської компанії Novavax. Україна вела перемовини з Serum Institute of India щодо закупівлі цього препарату NVX-CoV2373.