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Перший підтверджений випадок інфікування "британським" штамом ковіду виявили у Польщі

Новий штам коронавірусу знайшли вже у більш як 60 країнах.

Перший підтверджений випадок інфікування "британським" штамом ковіду виявили у Польщі
Фото: EPA/UPG

На півдні Польщі, у Малопольському воєводстві, зафіксовано перший випадок інфікування так званим британським штамом коронавірусу.

Про це повідомило МОЗ Польщі, передає Укрінформ.

“Лабораторія genXone ідентифікувала “британський” штам коронавірусу B.1.1.7 в інфікованого з Малопольського воєводства”, - йдеться в повідомленні лабораторії.

Речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич підтвердив, що інформацію про виявлення першого випадку "британського" штаму коронавірусу в Польщі передано до Міжнародної системи звітності про розповсюдження вірусу (GISAID).

За його словами, наступного тижня в Польщі розпочнеться дослідження, яке має допомогти у визначенні масштабів наявності “британського” штаму коронавірусу та можливих наслідків для розповсюдження COVID-19 у країні.

Раніше у ВООЗ повідомили, що "британський" штам COVID-19 зафіксовано в 60 країнах. Крім того, в 23 країнах виявлено штам вірусу з ПАР.

Влада Великої Британії в грудні визнала, що в країні циркулює новий штам COVID-19. Він вважається не більше смертоносним, ніж "класичні" варіанти COVID-19, проте набагато швидше поширюється.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що новий британський штам коронавірусу, може витіснити інші різновиди та стати основним у Європі.

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