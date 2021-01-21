Перший підтверджений випадок інфікування "британським" штамом ковіду виявили у Польщі

Новий штам коронавірусу знайшли вже у більш як 60 країнах.

На півдні Польщі, у Малопольському воєводстві, зафіксовано перший випадок інфікування так званим британським штамом коронавірусу.

Про це повідомило МОЗ Польщі, передає Укрінформ.

“Лабораторія genXone ідентифікувала “британський” штам коронавірусу B.1.1.7 в інфікованого з Малопольського воєводства”, - йдеться в повідомленні лабораторії.

Речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич підтвердив, що інформацію про виявлення першого випадку "британського" штаму коронавірусу в Польщі передано до Міжнародної системи звітності про розповсюдження вірусу (GISAID).

За його словами, наступного тижня в Польщі розпочнеться дослідження, яке має допомогти у визначенні масштабів наявності “британського” штаму коронавірусу та можливих наслідків для розповсюдження COVID-19 у країні.

Раніше у ВООЗ повідомили, що "британський" штам COVID-19 зафіксовано в 60 країнах. Крім того, в 23 країнах виявлено штам вірусу з ПАР.

Влада Великої Британії в грудні визнала, що в країні циркулює новий штам COVID-19. Він вважається не більше смертоносним, ніж "класичні" варіанти COVID-19, проте набагато швидше поширюється.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що новий британський штам коронавірусу, може витіснити інші різновиди та стати основним у Європі.