Степанов спрогнозував початок комерційної вакцинації ще до літа

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що легальна комерційна вакцинація від коронавірусної хвороби може початися вже навесні 2021 року.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Якщо людина розуміє, що потрапляє у п'яту групу, тобто буде вакцинована наприкінці 2021 – на початку 2022 року, але хоче вакцинуватися раніше, вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку. Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з'являться легальні поставки вакцини", - сказав він.

Центр громадського здоров'я нещодавно заявляв, що вакцина у вільному продажу навряд чи з'явиться раніше від осені, а головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко цього тижня заявив, що можливість вакцинації за власний рахунок може з'явитися щонайшвидше у другому півріччі.

Про те, чи існує в країні підпільна вакцинація від ковіду, Степанов не знає.

"Особисто мені ніхто не телефонував і не пропонував вакцинуватися. У мене багато знайомих у різних сферах, але від жодного з них я не чув про подібні пропозиції. Однак я не можу виключати правдивість цієї історії, тому чекаю на оприлюднення результатів розслідування", - сказав він.

Нагадаємо, що вакцинація медичних працівників за бюджетні кошти має початися, за прогнозами МОЗу, вже з другого тижня лютого.