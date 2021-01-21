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Степанов спрогнозував початок комерційної вакцинації ще до літа

Підлеглі міністра більш обережні в прогнозах.

Степанов спрогнозував початок комерційної вакцинації ще до літа
Під час робочого візиту у Житомирську область
Фото: facebook/Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що легальна комерційна вакцинація від коронавірусної хвороби може початися вже навесні 2021 року.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Якщо людина розуміє, що потрапляє у п'яту групу, тобто буде вакцинована наприкінці 2021 – на початку 2022 року, але хоче вакцинуватися раніше, вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку. Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з'являться легальні поставки вакцини", - сказав він.

Центр громадського здоров'я нещодавно заявляв, що вакцина у вільному продажу навряд чи з'явиться раніше від осені, а головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко цього тижня заявив, що можливість вакцинації за власний рахунок може з'явитися щонайшвидше у другому півріччі.

Про те, чи існує в країні підпільна вакцинація від ковіду, Степанов не знає.

"Особисто мені ніхто не телефонував і не пропонував вакцинуватися. У мене багато знайомих у різних сферах, але від жодного з них я не чув про подібні пропозиції. Однак я не можу виключати правдивість цієї історії, тому чекаю на оприлюднення результатів розслідування", - сказав він.

Нагадаємо, що вакцинація медичних працівників за бюджетні кошти має початися, за прогнозами МОЗу, вже з другого тижня лютого.

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