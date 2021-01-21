МВС утретє просить гроші з антиковідного фонду, - StateWatch

У грудні 2020 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням додатково надати 123,6 млн гривень із Фонду боротьби з COVID-19 на доплати працівникам МВС.

Про це повідомила експертна організація StateWatch з посиланням на лист Авакова до прем'єра.

У листі згадується, що згідно постанови Кабінету міністрів №485, для системи МВС вже було виділено кошти в сумі 4,6 млрд гривень. 171,1 млн із них було передбачено для апарату МВС, та 103,8 млн - для Державної прикордонної служби.

За словами міністра, станом на кінець листопада 2020 року вже було використано майже всі ці кошти - 99,2% та 98% відповідно.

У листі зазначається, що кошти планується спрямувати на виплату доплати в розмірі до 50% заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичної допомоги хворим на COVID-19 у закладах охорони здоров’я МВС, а також - на виплату доплати в розмірі 50% грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину.

Згідно наведених МВС розрахунків, зазначені кошти зможуть отримати 4480 працівників закладів охорони здоров’я міністерства, оклад яких у середньому становить 11,39 тис гривнь, тобто доплати складуть 5,69 тис гривень. Окрім того, кошти отримають працівники ДПСУ, які отримують в середньому 10,9 тис гривень на місяць, відповідно, доплати їм складатимуть 5,45 тис гривень.

Нагадаємо, восени минулого року Аваков вже звертався з листом до прем’єра щодо надання додаткових 1,979 мільярдів гривень на доплати поліцейським з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину. Крім того, в кінці травня МВС також зверталось до Шмигаля щодо надання близько 2,6 мільярдів на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину, і пізніше отримало запитувані кошти.

У червні Кабмін виділив для МВС з Фонду боротьби з COVID-19 2,7 млрд гривень на доплати працівникам, які причетні до протидії коронавірусу.