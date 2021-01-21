​В Україні за добу зафіксували 5 583 нових випадки ковіду, 13 981 особа одужала

За минулу добу в Україні зафіксували 5 583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Так, за добу госпіталізовано – 1 811 осіб. 241 пацієнт помер, 13 981 - одужав. За добу було здійснено 41 597 тестувань, зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093.
За весь час пандемії в Україні захворіла 1 177 621 особа, 914 730 - одужали. Від ускладнень ахворювання померли 21 499 пацієнтів. Загалом було проведено 6 034 418 ПЛР-тестувань.
Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за добу зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 595 випадків;
- Вінницька область – 186 випадків;
- Волинська область – 154 випадки;
- Дніпропетровська область – 295 випадків;
- Донецька область – 280 випадків;
- Житомирська область – 184 випадки;
- Закарпатська область – 127 випадків;
- Запорізька область – 358 випадків;
- Івано-Франківська область – 177 випадків;
- Київська область – 235 випадків;
- Кіровоградська область – 41 випадок;
- Луганська область – 124 випадки;
- Львівська область – 337 випадків;
- Миколаївська область – 170 випадків;
- Одеська область – 223 випадки;
- Полтавська область – 244 випадки;
- Рівненська область – 251 випадок;
- Сумська область – 261 випадок;
- Тернопільська область – 150 випадків;
- Харківська область – 302 випадки;
- Херсонська область – 101 випадок;
- Хмельницька область – 202 випадки;
- Черкаська область – 162 випадки;
- Чернівецька область – 209 випадків;
- Чернігівська область – 215 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 16 січня кампанія з вакцинації населення від коронавірусу COVID-19 стартувала вже у 46 країнах. 38 із них - країни з високим рівнем доходів.
Міністерство охорони здоров'я України планує почати вакцинацію менше ніж через місяць - вже на другому тижні лютого.