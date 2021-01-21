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​В Україні за добу зафіксували 5 583 нових випадки ковіду, 13 981 особа одужала

Від ускладнень захворювання помер 241 пацієнт.

​В Україні за добу зафіксували 5 583 нових випадки ковіду, 13 981 особа одужала
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За минулу добу в Україні зафіксували 5 583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, за добу госпіталізовано – 1 811 осіб. 241 пацієнт помер, 13 981 - одужав. За добу було здійснено 41 597 тестувань, зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093.

За весь час пандемії в Україні захворіла 1 177 621 особа, 914 730 - одужали. Від ускладнень ахворювання померли 21 499 пацієнтів. Загалом було проведено 6 034 418 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за добу зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 595 випадків;
  • Вінницька область – 186 випадків;
  • Волинська область – 154 випадки;
  • Дніпропетровська область – 295 випадків;
  • Донецька область – 280 випадків;
  • Житомирська область – 184 випадки;
  • Закарпатська область – 127 випадків;
  • Запорізька область – 358 випадків;
  • Івано-Франківська область – 177 випадків;
  • Київська область – 235 випадків;
  • Кіровоградська область – 41 випадок;
  • Луганська область – 124 випадки;
  • Львівська область – 337 випадків;
  • Миколаївська область – 170 випадків;
  • Одеська область – 223 випадки;
  • Полтавська область – 244 випадки;
  • Рівненська область – 251 випадок;
  • Сумська область – 261 випадок;
  • Тернопільська область – 150 випадків;
  • Харківська область – 302 випадки;
  • Херсонська область – 101 випадок;
  • Хмельницька область – 202 випадки;
  • Черкаська область – 162 випадки;
  • Чернівецька область – 209 випадків;
  • Чернігівська область – 215 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 16 січня кампанія з вакцинації населення від коронавірусу COVID-19 стартувала вже у 46 країнах. 38 із них - країни з високим рівнем доходів.

Міністерство охорони здоров'я України планує почати вакцинацію менше ніж через місяць - вже на другому тижні лютого.

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