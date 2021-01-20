За добу в Україні виявили 4 383 хворих на ковід, 14 501 пацієнт одужав

До лікарень потрапили 2 011 осіб з коронавірусом, 212 людей померли.

За минулу добу в Україні провели 26 792 тестування методом ПЛР і виявили 4 383 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 161 дитина та 239 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, одужав від коронавірусу ще 14 501 пацієнт. Зафіксовано 212 пов’язаних з ускладненнями коронавірусної хвороби летальних випадків. До лікарень потрапили 2 011 осіб з ковідом.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 172 038 осіб, одужало - 900 749 пацієнтів. Зафіксовано 21 258 пов’язаних з COVID-19 летальних випадків. Кількість проведених ПЛР-тестувань становить 6 009 914.

Нагадаємо, днем раніше в Україні діагностували 3 939 нових випадків ковіду, 15 052 особи одужали.

Як повідомляли, 18 січня під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського повідомлялося, що за попередній тиждень було госпіталізовано 13 555 осіб. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні знову почалося повільне зростання захворюваності на коронавірус.