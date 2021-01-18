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Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня

Чинний карантин введено до 28 лютого. 

Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
Фото: kmu.gov.ua

Після закінчення локдауну Україна повернеться до карантинних обмежень помаранчевої зони, які планують продовжити до квітня.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Поточний карантин запроваджено до кінця лютого. Найімовірніше, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Наразі немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", - зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що причин для скасування карантину немає.

"Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тому підстав для зняття карантину немає. Непотрібно передчасно тішити себе ілюзіями. Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме цього року. А от яким саме він буде, це вже інше питання", - заявив прем’єр.

У помаранчевій зоні заборонялася діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри (якщо не можна забезпечити дистанцію), прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів. У грудні закладам громадського харчування дозволили працювати до 23, а не 22 години. Але розраховувати гостів заклад має до 22 години. 

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив за продовження локдауну в Україні після 24 січня. Потім він уточнив, що виступає за адаптивний карантин з 25 січня.

В Україні з півночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття всіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

У Міносвіти повідомили, що після локдауну молодші школярі можуть повернутися до повноформатного навчання.

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