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МОЗ запустило інтерактивну мапу пунктів безкоштовного тестування на коронавірус

Нині в Україні функціонує 2 373 пункти безкоштовного ПЛР-тестування на коронавірус, 65 із них - у Києві.

МОЗ запустило інтерактивну мапу пунктів безкоштовного тестування на коронавірус
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я України запустило інтерактивну мапу пунктів безкоштовного тестування на коронавірусну недугу COVID-19.

Мапа з інформацією про пункти тестування в різних населених пунктах України розміщена на сайті МОЗ у розділі Коронавірус 2019-nCov.

Згідно з даними на 18 січня, в Україні функціонує 2 373 пункти безкоштовного ПЛР-тестування на коронавірус, 65 із них - у Києві.

Окрім цього, там можна зробити експрес тест на антиген до COVID-19. 

Користувачі можуть знайти потрібний пункт тестування у своїй області, ввівши свою домашню адресу. Система автоматично знайде найближчий пункт.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував оприлюднення адрес таких пунктів для тестування на COVID-19.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у інтерв'ю LB.ua повідомляв, що тестування на коронавірус у державних лабораторіях можна зробити і без направлення сімейного лікаря, якщо є симптоми ГРВІ. 

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