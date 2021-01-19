Ішемічний інсульт соціальної етики

Ні перемог не буде, ні поразок, “ні обіянок, ні пробачень”, просто все буде трохи інакше в наших спільних стосунках.

Вислів “вже ніколи не буде так, як раніше” стає настільки розповсюдженим і заяложеним мемом, що втрачає навіть свій первинний, “гераклітівський”, зміст. Але (попервах епічна) медіа-битва між “всепропальниками” і “всепереможниками” нині схожа на стародавні конфлікти між готами і римлянами, поки їм не поклали край гуни Атілли.

Фото: EPA/UPG

Розглянемо спершу параметри цієї інакшості, обставини, які її формують.

Епідемічна ситуація з її обмеженнями і новими правилами комунікації не створила принципово нової кризи. Загальна ерозія цінностей в часи Гіпермодерну, помножена на карколомно зростаючу швидкість обміну повідомленнями, демократично урівняла всі тексти. Між високою поезією і ульгарними графіті більше нема фіксованої оціночної різниці.

Є відчуття марної втрати часу, можливостей, пов’язаних з цим, незворотності. І в фіналі - втрата розуміння, що таке час взагалі. Про таке поняття як “історична пам’ять” в масовому вимірі можна взагалі забути.

Приватності і так не дуже існувало, але зараз її відсутність визнано відкрито. Більше того, в категоріях нео-соціалізму це вважається не прогресивним. Всі ваші жарти минулих років можуть стати підставою для великих неприємностей у майбутньому, а в контексті внутрішньої політики ЄС, якщо ви опинилися там, і у теперішньому. Як казав актор і політичний діяч Чарлтон Гестон від часів Рейгана, “політкоректність - це тиранія з гарними манерами”.

Фейки - теж не винахід новітніх часів. Сила-силенна вигаданих цитат відомих людей, в авторство яких, поза тим, вірять (так звана “фальшива атрибуція”) відома ще з початку минулого століття.

Маятникові коливання між “лівим” і “правим” дискурсами так само періодичні, як кліматичні оптимуми чи пессімуми. Періодично якусь групу людей осяває думка, що вони досі були у рабстві. І саме час визволятися, щоб запанувати “у своїй сторонці” за рахунок репарацій, контрибуцій і грантів. Виграє той, хто вигадує нову термінологію і ганьбить стару. Але ні анатомія, ні нейробіологія про це не в курсі. От саме про ці біологічні нюанси і поговоримо.

Комфортна соціальна дистанція для нас була традиційно десь біля 50 сантиметрів. Щоб і не нависали, і щоб було все чутно і видно. Загалом вона такою і лишилася. Але змінилася концепція того, що ми відчуваємо, як своє тіло.

Наприклад, автомобіль, в якому люди проводять дедалі більше часу. Стрес від перебування у “корках” абсолютно рівноцінний тривалій тілесній тисняві, а то й більший.

Соціальні мережі, усілякі “профілі” та “акаунти” теж дедалі більше трактуються власниками вже не як частина їхньої суб’єктності, а як частина тілесності. Можна сказати, що до тривимірної системи координат, в яких можна описати тіло, додається четвертий вимір, комунікативний.

І це не кінець, бо ще існує сфера уявного. Того, як сама людина оцінює власні масштаби і межі. А комунікативні обставини соцмереж дуже сприяють параноїдальним оцінкам і різній іншій маніакальності-депресивності. Бо, власне, і народилися з ідеї прибуткової експлуатації цих хворобливих людських проявів.

Тобто ми маємо тривалий “перекос” в тілесно-орієнтованому спілкуванні. Зростаюча цифрова залежність кіборгізує нашу свідомість. Робить рішення настільки швидкими, наскільки й поверхневими. Відповідно, помилковість цих рішень в середньостроковій перспективі фатально зростає, тому що цифрова залежність пропонує життя “тут і зараз”. Яке тактично вигідне, але стратегічно - неконкурентоздатне.

Цифрова і механічна частина наших тіл продовжує знаходитися в стресогенному оточенні. Фізичні тіла, навпаки, здебільшого відчувають дефіцит звичного оточення. Відсутність можливості бачити міміку інших під масками також додає підсвідомої тривожності.

Фото: EPA/UPG

Тут треба зробити ремарку, що це здебільшого торкається мешканців міст. Чим більше місто, тим більша звичка (залежність) до постійного натовпу довкола, як джерела потенційних заробітків, розваг і задоволень.

Власне за цим люди з давніх часів і сунулися у великі міста, замиряючись з дискомфортом нового статусу, який, звісно ж, вважали тимчасовим. Хоча й традиційно доїжджаючі не можуть спокійно переживати новоутворену карантинну порожнечу.

1992 року науковці на чолі з Джакомо Ріццолатті з Італійського університету Парми припустили, що люди мають певні «дзеркальні нейрони», які дають змогу зрозуміти наміри інших. Це клітини мозку з особливими властивостями, що передають електрохімічні сигнали, які “віддзеркалюють” поведінку іншої людини, яку ми спостерігаємо. На підставі цього виникає таке явище, як емпатія, можливість розуміти інших. В мозку людини таких нейронів в середньому близько 20%, припускається, що у аутистів їх обмаль. Відомі також окремі феномени з великою кількістю, які, наприклад худнуть або товстішають залежно від того, на яких людей вони часто дивляться.

Нова ковідна етика, яка проголошує гасло “людина людині - вірус”, залишає наші дзеркальні нейрони без звичного навантаження, диктуючи примусовий аутизм. Знижує “нейронну пластичність”.

Якими бачаться контури нової етики?

Етика розглядає індивідуальну мораль в застосуванні до інших людей. Це захищений підсвідомістю механізм, що блокує критичний аналіз. (Тому всі балачки про зміну моралі через просвітництво - в кращому (чи гіршому) випадку призводять до появи подвійної і потрійної моралі).

Когнітивні порушення в цілому світі через примусове відчуження (говорячи науковою мовою, часткову сенсорну депривацію) вплинуть на три фактори: емпатію, пам’ять, агресивність.

Вже зараз можна спостерігати зниження здатності до емпатії, оскільки емпатичний прояв передбачає якусь подальшу позитивну дію, яка зараз фізично не може бути виконана. Нам навряд чи загрожує масовий аутизм, але людей з синдромом Аспергера ми розумітимемо краще.

Медицина говорить про згубний вплив вірусу на здатність запам’ятовувати. Але попри це, як я вже говорив вище, вірус може лише посилювати загальну тенденцію здичавіння, при якій знання не тільки світової культури і історії, а й власної, буде чимось екзотичним. На кшталт знання латинської мови та літератури в Візантії від часів імператора Іраклія.

Ну і агресія. Всупереч апокаліптичним очікуванням, цей прогноз можна так само визначити, як “інакшість”. Групова агресія меншатиме, а особиста - ростиме.

Справа в тому, що в агресивних діях групи особисті мотивації є другорядними, менш важливими за настанови лідера. Тобто загалом сумирна людина, по службі чи з примусу, під страхом покарання чи задля вигоди, може чинити агресивні дії, які, втім, не позбавляють від відповідальності за них. Але оскільки соціальні групи в принципі знаходяться в стані розпаду і навряд чи зберуться в своїх попередніх конфігураціях, хіба що формально, то ескалація їхньої питомої агресивності - під питанням.

Натомість особисте роздратування, фрустрація, усі інші негаразди, роблять людину неврівноваженою через відчуття втрати контролю над реальністю.Тут, звісно, треба шукати винних. Що ближча людина, тим вона більш винна у всьому на світі. Далі за цим настає аутоагресія, із зовсім вже сумними і подеколи незворотніми наслідками.

Хороша новина, однак, в тому, що людей, чимось вже наляканих, додатково важко ще чимось налякати. Можна збільшити рівень їхнього стресу, але навряд чи можна змінити власне поведінку, якщо люди заклопотані проблемами виживання. На другий план відходять всі класичні маніпулятивні політичні та ворожі техніки залякувань, тому варто очікувати зміни підходів у цій царині.

Поведінка значною мірою стане уявною, тобто мрійливість буде розвиватися до стану доповненої реальності. Прямо аж шкода, що Кастанеда не дожив.

Соціальна етика говорить про цілі та цінності сучасного суспільства. Вона розглядає поведінку людини в контексті системи відносин, що містить певні правила, цінності і норми (соціальний порядок), які окрема людина не може змінити і до яких змушена підлаштовуватися.

Вилучаємо з цього формулювання тезу про "певні правила цінності і норми”, оскільки соціальний порядок у тих країнах, які гордо диктували решті світу ці правила, розвалюється просто на очах.

Чому ж “інсульт етики”? Бо інсульт – це стан, при якому страждають нервові клітини мозку внаслідок порушення його кровообігу. Ішемічний - проблеми з мовою, слабкість, порушення зору, головний біль, хиткість.

Ми з усією очевидністю бачимо порушення комунікативного (та різних інших) “кровообігу” у світі, і параліч різних сфер людського буття. Етика страждає найпершою, бо вона визначає правила власне “людськості”.

Незворотні процеси в поведінці настають приблизно через два роки після перебування в зміненому однорідному середовищі. Тобто час у нас ще є, але не так щоб вже дуже багато. Але для спокійного усвідомлення реальності цілком досить.