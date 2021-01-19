В Україні збираються скасувати реформу інтернатів, - дитячий омбудсман

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба заявляє, що в Україні збираються скасувати реформу інтернатних закладів.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"В мій офіс на погодження надійшов проєкт розпорядження Кабінету міністрів, прийняття якого фактично припинить реформу інтернатів. Для мене це означає бажання Уряду залишити все, як було раніше, замість того, щоб спрямувати зусилля на розвиток доступних освітніх, медичних і соціальних послуг, зміцнення і збереження сім`ї для дитини. Тобто, є проблема в родині з дитиною (немає доступної послуги, бідність, небажання виховувати дитину тощо) - вези дитину в інтернат!" - написав Кулеба.

Він зазначив, що Мінсоцполітики, насамперед, пропонує "відтермінувати" до 2026 року припинення влаштування до інтернатів дітей віком до трьох років, що було передбачено стратегією до 2020 як один із ключових пріоритетів.

"Саме на дітей цього віку інституційний догляд впливає найбільш травматично, про що говорять численні дослідження! В Україні у 2019 році 1 639 дітей віком до трьох років були влаштовані в інтернати. Я абсолютно впевнений, що держава має достатньо ресурсу, щоб створити належні умови для цих дітей і не допустити потрапляння їх в заклади", - наголосив дитячий омбудсман.

Крім іншого, розпорядженням виключаються із реформи 70% інтернатних закладів системи освіти - це спеціальні та спеціалізовані заклади, у складі яких є пансіон. За словами Кулеби, це фактично означає, що реформа звужується лише до будинків дитини (реформу яких відтерміновують до 2026 року), дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту (для дітей з важкими формами інвалідності) та дитячих будинків системи освіти (в яких станом на 1 січня 2020 залишилось 1 057 дітей, що є менш ніж 1% від загальної чисельності дітей в інтернатах).

"На жаль, окремі депутати всупереч рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, у яких інституційне розміщення дітей допускається лише у якості крайнього заходу і тільки, якщо це відповідає найкращим інтересам дитини, борються за систему інтернатів з цілодобовим перебуванням в них дітей, вважаючи прийнятним розлучення дитини з батьками", - зазначив Кулеба.

Ще одна загроза, про яку написав омбудсман, це те, що у зв’язку з децентралізацією почалося звільнення працівників служб у справах дітей в ліквідованих районах. Кулеба звернувся до Кабміну міністрів та Міністерcтва соціальної політики.

Фото: facebook.com/KulebaMykola

Фото: facebook.com/KulebaMykola

Фото: facebook.com/KulebaMykola

Нагадаємо, у березні минулого року Кабмін підтримав план реформування системи інтернатів. Він передбачає, що до 2024 року кількість інтернатів в Україні скоротиться на 75%.