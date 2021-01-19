Новий африканський штам COVID-19 на 50% заразніший, - дослідження

На думку вчених, він легше проникає і міцніше тримається в клітинах людини.

Виявлений у Південноафриканській республіці штам COVID-19 на 50% швидше поширюється, ніж звичайний вид коронавірусної інфекції. Мутація легше проникає і міцніше тримається в клітинах людини.

Про це заявив головний епідеміолог країни Салім Абдула Карім з посиланням на проведені дослідження, повідомляє Reuters.

Штам 501Y.V2 був ідентифікований південноафриканськими вченими наприкінці минулого року. Це стало основною причиною другої хвилі національних інфекцій COVID-19, яка досягла нового добового піку, перевищивши 21 000 випадків на початку січня.

Африканський штам став одним із кількох нових, виявлених в останні місяці, серед яких знайдені у Британії і Бразилії. Вчені побоюються, що вони можуть прискорити поширення COVID-19.

Штам 501Y.V2 вже був виявлений в країнах Європи, Азії та Америки, а також в низці інших африканських країн, в результаті чого деякі держави запровадили обмеження на поїздки в Південну Африку і з неї.

Раніше повідомляли, що в Німеччині виявили новий вид коронавірусу, відмінний від інших.

За оцінками дослідників, "британський" штам заразніший на 70% від попередніх мутацій. Вважається, що він не підвищує летальність чи важкість перебігу хвороби. Усього ж відомо більше 12 000 різних мутацій коронавірусу.

У МОЗ Великобританії вважають, що новий штам коронавірусу, що походить з Південної Африки, є більш небезпечним ніж так званий британський. Науковці заявляли, що штам з Африки має декілька мутацій у важливому "спайковому" білку, який вірус використовує для ураження клітин людини. Також він може спричинювати більшу концентрацію вірусних частин в організмі, що, ймовірно, сприятиме більш високому рівню передачі. Крім того, виробники вакцини непокояться, що препарат може не захистити від африканського штаму, тож потрібно буде модифікувати вакцину.