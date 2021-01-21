Меркель назвала допустимим виробництво російської вакцини Sputnik V у Німеччині

Підставою для співробітництва є схвалення вакцини Sputnik V в ЄС.

Виробництво російської вакцини Sputnik V від коронавірусі в Німеччині для якнайшвидшого подолання пандемії в разі її схвалення ЄС допустиме, незважаючи на політичні розбіжності.

Про це канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила на брифінгу в Берліні 21 січня, передає Укрінформ.

За словами Меркель, під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вона запевнила його в тому, що Німеччина "хоче співпрацювати".

"Незважаючи на всі політичні розбіжності, які сьогодні великі, в умовах пандемії можна співпрацювати в гуманітарній сфері заради подолання пандемії", - сказала канцлерка Німеччини.

Меркель уточнила, що підставою для співробітництва є схвалення вакцини Sputnik V в ЄС. Якщо це станеться, і якщо агентство ЕМА дасть дозвіл, можна буде говорити про спільне виробництво. Поки що Меркель запропонувала російській стороні підтримку німецького Інституту Пауля Ерліха.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проти використання в Україні російської вакцини від COVID-19 навіть у разі її ефективності.

Нагадаємо, що російський Sputnik V не пройшов третю фазу клінічних випробувань – найважливішу для визнання вакцини ефективною та безпечною.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує. "Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію - то нема про що говорити. Третя стадія - найбільша, при якій випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки", – підкреслював міністр.

Президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" і закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії.

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко в інтерв’ю LB.ua повідомив, що до Державного експертного центру МОЗ України подавали документи на реєстрацію російського Sputnik V. ДЕЦ зобов'язаний їх розглянути та надати відповідь.