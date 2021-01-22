​Британські урядовці запропонували платити громадянам за дотримання самоізоляції

Підготовлений план, який ще не отримав ухвалення, передбачає виплати в розмірі 500 фунтів стерлінгів ($685).

Британські урядовці пропонують платити громадянам за дотримання режиму самоізоляції, оскільки багато хто уникає здачі тестів або не виконує правила, що стосуються самоізоляції.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на британські ЗМІ.

Підготовлений урядовцями план, який ще не отримав ухвалення, передбачає виплати в розмірі 500 фунтів стерлінгів ($685). На даний момент фінансову допомогу, в разі необхідності дотримуватися карантину, отримують лише люди з низьким рівнем доходу.

Ініціатива, яка обійдеться уряду приблизно в 2 млрд фунтів стерлінгів на місяць, покликана розвіяти страх втратити доходу в разі необхідності самоізолюватись, пише The Guardian.

Однак, міністр із захисту навколишнього середовища Джордж Юстіс назвав ідею виплат "спекуляцією" і сказав, що "ніяких рішень поки не прийнято", передає радіостанція LBC.

"Ми дійсно хочемо підвищити рівень дотримання правил самоізоляції для тих, хто, наприклад, контактував з кимось, у кого був виявлений позитивний результат, і ми дійсно хочемо, щоб люди здавали тести, якщо у них є симптоми вірусу ", - сказав Юстіс.

Великобританія вже втретє оголосила локдаун і лідирує за рівнем смертності від COVID-19 у Європі. Згідно з останніми даними, на території країнивід наслідків зараження інфекцією померли 94,580 тис. пацієнтів у 28-денний період після позитивного тесту на ковід.

За даними уряду, бажання уникнути самоізоляції є основною причиною, через яку британці уникають тестування Зазначається, що тести роблять лише 17% людей із симптомами. При цьому самоізоляції дотримується лише чверть, тоді як 15% як і раніше ходять на роботу.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон раніше заявляв, що локдаун може тривати до літа, незважаючи на зростаючий тиск з боку однопартійців, які закликають розробити план для пом'якшення обмежувальних заходів після вакцинації.

Нагадаємо, у Британії планують до вересня вакцинувати від коронавірусу всіх дорослих. 8 грудня 2020-го 90-річна британка Маргарет Кінан стала першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19 після офіційного початку програми вакцинації в країні.

У січні Британія посилила локдаун через нову хвилю COVID-1.