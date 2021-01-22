Вакцинацію від ковіду ще не почали тільки 8 країн Європи

89% населення Європи нині мають можливість зробити щеплення від коронавірусу. Крім нашої держави, ще тільки сім європейських країн не почали загальну вакцинацію.

За минулий тиждень вакцинацію розпочали вісім країн Європи, тож тепер програма щеплення населення від коронавірусу стартувала в 38 з 46 держав. Про це йдеться у аналізі Київської школи економіки.

Загалом у світі вакцинують 55 зі 190 країн, лідерами на 100 000 населення є Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Великобританія та США.

В Азії до вакцинація залучили населення Китаю, Саудівської Аравії, Бахрейну, Ізраїлю, Кувейту, Оману, ОАЕ, Індії, Сингапуру.

У Півднній Америці - Аргентина, Чилі, Бразилія. У Африці щеплення від ковід роблять тільки поки в Ґвінеї. Більшість країн світу обрали вакцини BioNTech-Pfizer.

"89% населення Європи вже мають можливість вакцинуватися. Швейцарія, Люксембург, Мальта і Туреччина почали вакцинувати своїх громадян минулого тижня. Найбільше вакцинованих на 100 тисяч населення — у Великій Британії, Данії, Мальті, Словенії та Італії. Лише дев’ять країн Європи поки не почали вакцинуватися: Албанія, Андорра, Боснія і Герцеґовина, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Україна", - йдеться у аналізі.

Більшість країн Європи використовують вакцини BioNTech-Pfizer. У Великій Британії також можна прищепитися вакциною AstraZeneca. У Туреччині вакцинують Sinovac, яку закупила Україна. Сербія використовує BioNTech-Pfizer, Sinovac і Sputnik-V - російський препарат, який досі не пройшов третю фазу клінічних досілджень.

"Україні необхідно переглянути стратегію вакцинації з ціллю синхронізувати охоплення з іншими країнами Європи. Для цього підхід до імунізації від COVID потрібно радикально змінити. Центру економіки охорони здоров’я KSE працює над своїми пропозиція до дорожньої карти імунізації", — підсумував Павло Ковтонюк, керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE.

У дослідженні також зазначається, що серед європейських країн з населенням понад 10 млн Україна має порівняно невисокі показники нових випадків та кількості смертей внаслідок COVID-19. Проте найвищий коефіцієнт виявлення позитивних випадків (25%) і найнижча кількість тестів все ще не дозволяють Україні покинути п’ятірку країн із найбільш критичною ситуацією з COVID-19 у Європі.

Нагадаємо, що заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у інтерв'ю LB.ua зазначав, що в Україні старт вакцинації пріоритетних груп населення стартує вже у лютому. Мова йде про вакцини, виділені Україні в межах ініціативи COVAX, серед них може бути препарат Pfizer/BioNTech або Moderna. Також Україна уклала договір про купівлю вакцини китайської компанії Sinovac, щоправда, від неї відмовляться, якщо ефективність буде нижче 70%. Поки у виробник заявляє, що дослідження у трьох країнах показують середю ефективність трохи більше 50%.

Як відомо, спершу вакцинуватимуть пріоритетні групи населення, а старт легальної комерційної вакцинації від коронавірусної хвороби голова МОЗ прогнозує навесні 2021 року.