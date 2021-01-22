Київ окремо від МОЗу почав переговори про закупку вакцини від ковіду

Влада Києва окремо від Міністерства охорони здоров'я почало переговори про закупку вакцини від коронавірусної хвороби, заявив у п'ятницю мер Віталій Кличко. За його словами, він використовує для цього власні контакти та зв'язки.

"Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої іноземні контакти та зв’язки для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян", – цитує Кличка пресслужба КМДА.

Столиця хоче купити вакцину за кошти міського бюджету.

За словами Кличка, уже є певні попередні домовленості з деякими виробниками.

"Місто закупатиме вакцину напряму, у виробників. Вакцина, яку придбає столиця, буде застосовуватися виключно безкоштовно і для визначених категорій людей. Як тільки ми підпишемо контракт, я одразу поінформую про це киян, громадськість. А сьогодні я подаю на розгляд депутатів проект рішення про внесення змін до програми «Здоров’я киян» на 2021 рік, яке дозволить за рахунок міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії киян", – сказав мер Києва.

Кличко вважає, що у столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання.

Нагадаємо, що вакцинація медичних працівників за бюджетні кошти має початися, за прогнозами МОЗу, з другого тижня лютого.

Держава розраховує отримати від 8 до 16 мільйонів доз вакцини різних виробників в рамках глобальної програми COVAX, законтрактувала 1,9 млн доз вакцини-кандидата від китайської компанії Sinovac Biotech та веде перемовини щонайменше з іще одним виробником.