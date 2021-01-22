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Київ окремо від МОЗу почав переговори про закупку вакцини від ковіду

Кличко хоче через власні "контакти та зв'язки" замовити мільйон доз.

Київ окремо від МОЗу почав переговори про закупку вакцини від ковіду
Фото: facebook/Кличко - мер

Влада Києва окремо від Міністерства охорони здоров'я почало переговори про закупку вакцини від коронавірусної хвороби, заявив у п'ятницю мер Віталій Кличко. За його словами, він використовує для цього власні контакти та зв'язки.

"Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої іноземні контакти та зв’язки для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян", – цитує Кличка пресслужба КМДА.

Столиця хоче купити вакцину за кошти міського бюджету.

За словами Кличка, уже є певні попередні домовленості з деякими виробниками.

"Місто закупатиме вакцину напряму, у виробників. Вакцина, яку придбає столиця, буде застосовуватися виключно безкоштовно і для визначених категорій людей. Як тільки ми підпишемо контракт, я одразу поінформую про це киян, громадськість. А сьогодні я подаю на розгляд депутатів проект рішення про внесення змін до програми «Здоров’я киян» на 2021 рік, яке дозволить за рахунок міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії киян", – сказав мер Києва.

Кличко вважає, що у столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання.

Нагадаємо, що вакцинація медичних працівників за бюджетні кошти має початися, за прогнозами МОЗу, з другого тижня лютого.

Держава розраховує отримати від 8 до 16 мільйонів доз вакцини різних виробників в рамках глобальної програми COVAX, законтрактувала 1,9 млн доз вакцини-кандидата від китайської компанії Sinovac Biotech та веде перемовини щонайменше з іще одним виробником.

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