Sinovac прокоментувала ефективність своєї вакцини

Розроблена китайською біофармацевтичною компанією Sinovac Biotech інактивована вакцина CoronaVac під час клінічних випробувань продемонструвала хорошу ефективність. Про це заявив голова правління і головний виконавчий директор Sinovac Biotech Інь Вейдун, передає китайське державне агентство "Сіньхуа".

Він зазначив, що третя фаза клінічних випробувань вакцини проходила в основному в Бразилії, Індонезії та Туреччині.

"Дані клінічних випробувань, отримані в цих трьох країнах, дозволили нам зміцнити впевненість у її безпеці та ефективності", - наголосив Інь Вейдун.

За його словами, результати клінічних випробувань у Туреччині показали, що ефективність вакцини становить 91,25%, а в Індонезії - 65,3%. Згідно з результатами клінічних досліджень у Бразилії, вакцина на 100% ефективна проти важкої форми COVID-19, і на 78% при легких випадках, що вимагають медичного лікування. У Бразилії Її загальний показник ефективності становив 50,38%.

"Різні результати у різних країнах - це абсолютно нормально, адже клінічні випробування залежать від безлічі факторів", - заявив він, додавши, що всі учасники клінічних випробувань фази-3 у Бразилії були медичними працівниками, які працюють в умовах високого ризику.

"Очікується, що простим людям вакцина забезпечить кращий захист", - підкреслив Інь Вейдун.

Також він зазначив, що вакцина може бути ефективною проти "британського" штаму.

"У співпраці з відповідним інститутом при Академії медичних наук Китаю ми виявили, що сироватка добровольців, які отримали вакцину Sinovac, може нейтралізувати штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії. Ми також вивчаємо ефективність захисту, яку забезпечує вакцина проти штаму, виявленого в ПАР, і своєчасно поділимося результатами", - резюмував Інь Вейдун.

Нагадаємо, Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини-кандидата від китайської компанії Sinovac. Компанія готова поставити ще до 5 млн доз своєї вакцини на комерційній основі.

В українському МОЗ неодноразово заявляли, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Якщо ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.