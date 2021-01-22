У Києві за минулу добу від коронавірусу одужала рекордна кількість людей

Загалом за період пандемії в столиці підтверджено 125 342 випадків COVID-19 і 2 260 смертей.

Відділення для хворих на коронавірус у столичній лікарні №7.

За минулу добу у Києві лабораторно підтверджено 507 нових випадків коронавірусної хвороби, водночас одужали 2 854 людини.

Як зазначив міський голова Києва Віталій Кличко, це найбільше число киян, які одужали за добу з початку пандемії.

Усього коронавірус подолали 55 тисяч мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання за останню добу виявлено в Дарницькому (98), Дніпровському (72) та Святошинському (71) районах.

Серед захворілих 282 жінки віком від 18 до 88 років, 216 чоловіків віком від 18 до 91 року, три дівчинки від 14 до 17 років і шість хлопчиків від 11 до 16 років.

Захворіли зокрема 16 медиків. До лікарень госпіталізовано 37 пацієнтів.

У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1161 хворий на коронавірус, із них чотири дитини. 818 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 956 людей. Під апаратами ШВЛ перебувають 17 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить майже 29%.

Загалом за період пандемії в столиці підтверджено 125 342 випадків COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 2 260 киян.

Як повідомляли, в Україні за добу виявили 5 348 хворих, 14 239 пацієнтів одужали. 254 тисячі українців нині хворіють на ковід.