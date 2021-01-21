​ЄСПЛ виніс рішення у низці справ щодо подій Революції Гідності

Суд заявив про численні порушення прав людини та відповідальність держави Україна за смерть принаймні одного протестувальника.

Європейський суд з прав людини виніс рішення у низці справ щодо подій Революції Гідності, заявивши про численні порушення прав людини та відповідальність держави Україна за смерть принаймні одного протестувальника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

Суд, зокрема, виніс рішення у справах "Шморгунов та інші проти України", "Луценко і Вербицький проти України", "Кадура і Смалій проти України", "Дубовцев та інші проти України" та "Воронцов та інші проти України".

ЄСПЛ одноголосно постановив, що в рамках цих справ було багаторазово порушено статтю 3 (заборона тортур і нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження) Європейської конвенції про права людини, пункти 1 і 3 статті 5 (право на свободу та особисту недоторканність), статтю 11 (свобода зібрань та асоціацій), статтю 2 (право на життя), і статтю 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя).

Суд встановив, що українська влада свідомо застосовувала жорстокі дії до активістів, і що держава Україна несе відповідальність за вбивство принаймні одного протестувальника.

"Суд встановив, що не було проведено ефективного розслідування викрадення, жорстокого поводження та смерті брата пана Вербицького (Юрія Вербицького, який був викрадений разом з Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань, - ред.), зазначивши, зокрема, що національна влада кваліфікувала це як вбивство, і за нього відповідальна держава", - йдеться у рішенні.

Суд постановив, що багато затримань протестувальників були свавільними. ЄСПЛ вважає, що влада спочатку навмисно намагалися зірвати мирні протести, використовуючи для цього надмірне насильство і незаконне затримання.

В цілому суд зазначив, що виявлені порушення були стратегією з боку влади, а розслідування подій на Майдані у багатьох випадках було неефективним.

Суд констатував відсутність на сьогоднішній день в Україні незалежного та ефективного механізму для розслідування злочинів, скоєних під час подій на Майдані.

Нагадаємо, у серпні минулого року Офіс генпрокурора поновив розслідування 18 кримінальних справ щодо катувань, які перебувають на контролі Ради Європи.