Фінляндія хоче запровадити “паспорт вакцинації”

Міністерство соціального забезпечення та охорони здоров'я зараз готує відповідний наказ.

Фінляндія має намір запровадити так званий паспорт вакцинації з даними про отримання щеплення від коронавірусу.

Про це інформує фінська телерадіокомпанія Yle.

Отримати виписку про проходження вакцинації можна буде на порталі Omakanta.

Пред'являти дозволять як роздруківку виписки, так і штрих-код на смартфоні.

Міністерство соціального забезпечення та охорони здоров'я зараз готує наказ, який має схвалити Держрада.

Зазначимо, у Євросоюзі немає наразі фінального рішення щодо застосування загальноєвропейського паспорта вакцинації.

Але, наприклад, Греція хоче відкривати кордон для туристів, який б мали такий паспорт без обов'язкового тесту на коронавірус.

Про намір ввести сертифікат щеплення раніше заявили Данія і Швеція.

Додамо, у Фінляндії за останніми даними вакцинувалися майже 170 000 осіб.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію від коронавірусу. Також буде проведено комунікаційну кампанію щодо ковід-вакцинації.