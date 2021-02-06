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Байден підтримує відсторонення Трампа від брифінгів розвідки

Президент США пояснив це "дивною поведінкою Трампа".

Байден підтримує відсторонення Трампа від брифінгів розвідки
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден вважає, що його попередник Дональд Трамп повинен бути відсторонений від брифінгів, які розвідка регулярно проводить для керівництва.

Про це пише Інтерфакс.

Байден так відповів на питання телеканалу CBS про те, чи повинен Трамп мати до брифінгам доступ: "Я думаю, що ні".

Президент пояснив, що це пов'язано "з дивною поведінкою Трампа, а не з штурмом Капітолію 6 січня".

На питання, що його найбільше турбуватиме, коли Трамп продовжить отримувати секретну інформацію, Байден відповів: "Я вважаю, що краще не робити припущень вголос. Навіщо давати йому розвідувальний інструктаж? Який вплив він взагалі має, крім того, що може оступитися і щось розповісти? ".

Зазначимо, колишні президенти США традиційно мають доступ до деяких розвідувальних брифінгів навіть після того, як залишили свою посаду.

Раніше Білий дім заявив, що питання про позбавлення Трампа брифінгів розглядається.

21 січня Сенат США затвердив Евріл Гейнс на посаді директора Національної розвідки країни. За неї проголосували 84 людини.

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