Наразі у Москві ізолятори переповнені, тому затриманих під час мітингів переміщують у Підмосков'я.

В Росії затримані на акціях проти арешту опозиціонера Олексія Навального громадяни штовхати свій автозак, який ніяк не вдавалося завести правоохоронцям.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

На оприлюдненому у соцмережах відео кілька молодих людей штовхають поліцейський автобус, поки той нарешті не заводиться.

Як пише "Новая газета", у Москві ізолятори переповнені, тому людей, затриманих під час мітингів, переміщують у Підмосков'я. Цей автозак мав відвезти заарештованих до спецприймальника в Егор’євску, який знаходиться за 137 кілометрів від російської столиці. При цьому зазначається, що спецприймальник в Єгор’євську також переповнений. Із 25 осіб в одному автозаку під арешт помістили лише п'ятьох. Решта залишилися в автобусі.

Спецприемник в Егорьевске (137 км от Москвы) заполнен, сообщает арестованный автор «Новой» Никита Гирин. Из 25 человек в одном автозаке под арест смогли принять только пятерых.

При этом вчера арестованным пришлось самим толкать автозак, чтобы выехать из суда — он заглох. pic.twitter.com/WlK2eaJbxZ — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 4, 2021

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви відправив російського опозиціонера Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього прихильники Навального оголосили про акції в Москві і Петербурзі. Проти них виставили ОМОН, який застосовував силу під час затримань.

31 січня в Росії відбулася друга загальнодержавна акція протесту в підтримку заарештованого опозиціонера. Вона супроводжувалася надзвичайним, навіть за мірками РФ, поліцейським насиллям. Протягом доби було затримано понад 5000 осіб, серед яких - 82 журналісти. За оцінками ліберальних російських медіа, проти мітингувальників на вулиці вийшла рекордна кількість поліції за останні 20 років.

Україна закликала до санкцій проти Росії за "брутальне насильство" під час розгону акцій протесту.