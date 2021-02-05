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​У Росії заарештовані протестувальники штовхали поліцейський автозак, який заглох

Наразі у Москві ізолятори переповнені, тому  затриманих під час мітингів переміщують у Підмосков'я.

​У Росії заарештовані протестувальники штовхали поліцейський автозак, який заглох
Фото: EPA/UPG

В Росії затримані на акціях проти арешту опозиціонера Олексія Навального громадяни штовхати свій автозак, який ніяк не вдавалося завести правоохоронцям.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

На оприлюдненому у соцмережах відео кілька молодих людей штовхають поліцейський автобус, поки той нарешті не заводиться.

Як пише "Новая газета", у Москві ізолятори переповнені, тому людей, затриманих під час мітингів, переміщують у Підмосков'я. Цей автозак мав відвезти заарештованих до спецприймальника в Егор’євску, який знаходиться за 137 кілометрів від російської столиці. При цьому зазначається, що спецприймальник в Єгор’євську також переповнений. Із 25 осіб в одному автозаку під арешт помістили лише п'ятьох. Решта залишилися в автобусі.

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви відправив російського опозиціонера Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього прихильники  Навального оголосили про акції в Москві і Петербурзі. Проти них виставили ОМОН, який застосовував силу під час затримань.

31 січня в Росії відбулася друга загальнодержавна акція протесту в підтримку заарештованого опозиціонера. Вона супроводжувалася надзвичайним, навіть за мірками РФ, поліцейським насиллям. Протягом доби було затримано понад 5000 осіб, серед яких - 82 журналісти. За оцінками ліберальних російських медіа, проти мітингувальників на вулиці вийшла рекордна кількість поліції за останні 20 років.

Україна закликала до санкцій проти Росії за "брутальне насильство" під час розгону акцій протесту.

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