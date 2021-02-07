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4 людей загинуло внаслідок ДТП у Пакистані, 25 осіб постраждали

Зіткнулися пасажирський фургон і вантажівка.

4 людей загинуло внаслідок ДТП у Пакистані, 25 осіб постраждали
Фото: ukrinform.ua

На сході Пакистану зіткнулися пасажирський фургон і вантажівка, чотири людини загинули.

Про це пише Сіньхуа.

Ще 25 осіб постраждали, їх госпіталізували у місцеву лікарню.

“Чотири людини загинули, ще 25 постраждали в результаті ДТП в окрузі Музаффаргарх провінції Пенджаб на сході Пакистану”, – йдеться у повідомленні.

Як інформують місцеві ЗМІ, аварія сталася на головній автомагістралі округу, коли пасажирський фургон зіткнувся з вантажівкою, яка їхала у зустрічному напрямку.

Поліцейські продовжують з'ясовувати обставини події, але, цілком ймовірно, причиною аварії стало перевищення швидкості водієм фургона.

Нагадаємо, в Запоріжжі маршрутка врізалася в стовп на вулиці Бородінській, постраждали 14 пасажирів.

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