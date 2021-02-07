4 людей загинуло внаслідок ДТП у Пакистані, 25 осіб постраждали

На сході Пакистану зіткнулися пасажирський фургон і вантажівка, чотири людини загинули.
Про це пише Сіньхуа.
Ще 25 осіб постраждали, їх госпіталізували у місцеву лікарню.
“Чотири людини загинули, ще 25 постраждали в результаті ДТП в окрузі Музаффаргарх провінції Пенджаб на сході Пакистану”, – йдеться у повідомленні.
Як інформують місцеві ЗМІ, аварія сталася на головній автомагістралі округу, коли пасажирський фургон зіткнувся з вантажівкою, яка їхала у зустрічному напрямку.
Поліцейські продовжують з'ясовувати обставини події, але, цілком ймовірно, причиною аварії стало перевищення швидкості водієм фургона.
Нагадаємо, в Запоріжжі маршрутка врізалася в стовп на вулиці Бородінській, постраждали 14 пасажирів.