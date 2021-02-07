Помер очільник дипломатії США часів "холодної війни" Джордж Шульц

Шульц обіймав посаду державного секретаря США в кабінеті Рейгана з 1982 по 1989 рік.

Джордж Шульц, який обіймав посаду державного секретаря США за часів Рональда Рейгана, помер у віці 100 років.

Про це пише Bloomberg.

Джордж Пратт Шульц народився в Нью-Йорку 13 грудня 1920 року.

Після закінчення в 1942 році Прінстонського університету зі ступенем в області економіки, Шульц служив у морській піхоті США до 1945 року.

Після служби в армії Шульц отримав ступінь доктора філософії з економіки промисловості. З 1946 по 1957 рік він працював на факультеті Массачусетського технологічного інституту.

У 1969 році Ніксон призначив Шульца керівником Департаменту праці. в 1970 році він став директором Офісу менеджменту і бюджету США.

З 1972 року в якості міністра фінансів Шульц зіграв роль у відв'язці долара США від ціни на золото у відповідь на зростаючий дефіцит платіжного балансу США.

У липні 1982 року Шульц став другим державним секретарем Рейгана після відставки Олександра Хейга, і займав пост до кінця другого терміну Рейгана в січні 1989 року.

Після служби в адміністрації Рейгана Шульц продовжував займатися національними справами. Він був радником президентської кампанії Джорджа Буша молодшого в 2000 році.

Шульц був головою міжнародної ради JPMorgan Chase & Co., який консультує вище керівництво з питань глобального бізнесу.

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