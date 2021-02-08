Наступник Меркель закликав Німеччину підтримати євроінтеграцію України

"Ми маємо підтримати Україну на її складному шляху та відкрити їй європейську перспективу".

Новий голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та ймовірний наступник канцлера Німеччини Ангели Меркель Армін Лашет вважає, що Німеччина має підтримати Україну на її шляху до європейської інтеграції.

Про це він заявив у інтерв’ю виданню Internationale Politik.

Він зазначив, що наразі питання щодо перспективи європейської інтеграції України не стоїть на порядку денному, але Німеччина зацікавлена в її стабільності.

"Це питання зараз не підіймається. Але у нас є великий інтерес у стабільності, суверенітеті та модернізації України, тож ми маємо підтримати Україну на її складному шляху та відкрити їй європейську перспективу", - сказав Лашет.

Нагадаємо, раніше депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс виступив з ідеєю створення Карпатської коаліції, яка поряд з Люблінським трикутником сприятиме інтеграції України в ЄС.