Німеччина надасть Україні 13 млн євро на боротьбу з COVID-19

Уряд Німеччини надасть Україні 13,1 мільйона євро для допомоги 12 медзакладам Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також на контрольованих урядом України територіях Донецької та Луганської областей у протидії COVID-19.

Фото: mtot.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Відповідну грантову та проектну угоду було укладено 8 лютого між віце-прем'єр-міністром України - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, директором департаменту Німецького державного банку розвитку KfW Олафом Цумелкою та виконавчим директором Українського фонду соціальних інвестицій Андрієм Лактіоновим.

Ціллю проекту є посилення спроможності медичних закладів протидіяти загрозам та наслідкам пандемії шляхом їх енергоефективного оновлення та забезпечення необхідним медичним обладнанням.

Кошти будуть спрямовані на оновлення інфраструктури та оснащення сучасними медичними приладами та засобами захисту 12 закладів первинної та вторинної (спеціалізованої) медицини у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і в контрольованих урядом України районах Донецької та Луганської областей.

Проект буде реалізований Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) протягом трьох років.

Також, підписано додаткові угоди по проєктах УФСІ VI та УФСІ VII вартістю 23,4 мільйона євро.

З них 9 мільйонів направлено на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб (13 об’єктів) та покращення інфраструктури (6 шкіл та 7 дитячих садочків) у громадах, які приймають ВПО: у Дніпропетровській області - Кривий Ріг, Першотравенськ; у Донецькій області - Маріуполь; у Запорізькій області - Мелітополь, Ланцеве, Гуляйполе; у Луганській області - Сіверськодонецьк, Новоайдар, Кремінна; у Харківській області - Ізюм, Чугуїв.

Другий грант у розмірі 14,45 мільйона євро спрямовано на поліпшення умов надання медичної допомоги. Закупівля нового обладнання та енергоефективне оновлення лікарень торкнеться щонайменше 40 об’єктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей.

У пресслужбі нагадали, що на засіданні 20 січня уряд уповноважив віцепрем’єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова підписати угоди з Кредитною установою для Відбудови (KfW) щодо залучення фінансової допомоги у розвитку соціальної інфраструктури у регіонах, що найбільше постраждали внаслідок збройної агресії РФ.