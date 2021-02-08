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В Україні створили Центр оборонних стратегій

Очолив Центр ексміністр оборони Андрій Загороднюк.

В Україні створили Центр оборонних стратегій, який буде працювати за напрямками моніторингу оборонних реформ та розробки ключових державних політик, що впливатимуть на сектор безпеки та оборони.

Фото: defence.org.ua

Про це повідомили в Центрі.

Зокрема, його основним завданням є формування незалежних аналітичних спроможностей на рівні США та Британії, де такі організації є учасниками розробки державних рішень.

Правління Центру складається з відомих українських і закордонних експертів. Так, очолив Центр ексміністр оборони Андрій Загороднюк.

"Наша мета - створити потужну та авторитетну аналітичну організацію в Україні і забезпечити експертну допомогу формуванню державних політик із питань оборони. Ми пропонуємо професійні відповіді на складні питання та працюємо з тими, хто приймає рішення задля їх впровадження-, - зазначив він.

До складу Центру увійшли експертка з міжнародних безпекових питань Аліна Фролова, експерт із управління державними активами Олексій Марценюк, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко та експерт із економічної та енергетичної безпеки Олександр Харченко, а також провідні міжнародні експерти: експосол США в Україні Вільям Тейлор, Головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі (1997-2000) генерал Веслі Кларк, ексрадник міністрів оборони України від Міністерства оборони Великої Британії Філ Джонс та професор факультету Досліджень війни Королівського коледжу Невіл Болт.

Першим результатом роботи Центру є комплексний аналіз безпекової ситуації в регіоні Чорного та Азовського морів. Аналітичний звіт представлено профільним комітетам Верховної Ради та міжнародному експертному співтовариству, а також НАТО та військовим представникам країн-партнерів.

Центр оборонних стратегій (ЦОС) - це українська незалежна аналітична організація, що об'єднує зусилля провідних українських та зарубіжних експертів для вирішення нагальних питань безпеки та оборони України, розвитку її відповідних стратегій та спроможностей, просування ключових реформ.

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