У Конституційному суді заявили, що не можуть сплатити комуналку і зарплати через недопуск Тупицького

Голова КСУ, якого не пускають в приміщення суду, працює дистанційно.

У Конституційному суді заявили, що не можуть сплатити комунальні платежі будівлі та зарплати працівникам нібито через те, що голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не може пройти до суду й отримати доступ до печатки.

Про це повідомив науковий консультант КСУ Анатолій Селіванов, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Селіванова, Тупицького, згідно з указом президента, відсторонено від обов'язків судді КС, але не відсторонено від виконання обов'язків глави Конституційного суду. У розпорядженні Тупицького перебуває печатка, яка ставиться на фінансову документацію для Казначейства.

"Глава КС не може пройти до будівлі Конституційного суду... він не має доступу до сейфа, де лежить печатка... він не може пройти у свій кабінет і поставити цю печатку", - сказав Селіванов.

При цьому він пояснив, що платежі Казначейства, наприклад комунальні платежі, виплати заробітної плати, неможливі без цієї печатки.

Однак, за словами Селіванова, співробітники Конституційного суду отримали зарплату, оскільки печатку поставив керівник секретаріату суду. Але наступного разу Казначейство може не пропустити такий документ. Він додав, що таку фінансову документацію завіряє перша особа або виконувач обов'язків глави суду, але не тимчасовий виконувач обов'язків.

Відповідаючи на запитання про те, чи може бути продовжений термін дії указу президента про відсторонення Тупицького від виконання обов'язків судді, Селіванов сказав, що питання повернення Тупицького на посаду "вирішуватиме Офіс генпрокурора".

Також Селіванов запевнив, що КС на сьогодні працює належним чином.

Раніше повідомляли, що Олександр Тупицький, якого співробітники Управління державної охорони не пускають в приміщення суду, перейшов на дистанційну роботу. Зарплату йому виплачують повністю.

Нагадаємо, що в кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним з формальних причин, але, незважаючи на це, УДО все одно перестало пускати його в суд.