Секретарка Киви, яку судили за крадіжку телефону, стала заступницею голови райради

Кива проблеми не бачить: "Ну й що? Я мав судимість, Юлія Тимошенко мала, Юрій Луценко мав".

Одним з заступників голови Полтавської районної ради за результатами місцевих виборів стала 22-річна представниця ОПЗЖ Каріна Дячун, колишня секретарка Іллі Киви.

Як з'ясувало місцеве видання "Полтавщина", ще рік тому її судили за крадіжку телефону за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу.

У матеріалах судової справи йдеться про те, що 7 липня 2019 року, близько 11:39, обвинувачена, перебуваючи в магазині "Та-Da", що розташований в Полтаві на проспекті Миру, 30а, викрала мобільний iPhone 6 Plus вартістю 4100 грн.

Обвинувачена у судовому засіданні повністю визнала себе винуватою у крадіжці і сказала, що в той день вона зайшла в магазин, на одній з полиць побачила мобільний телефон, вимкнула його та непомітно взяла собі. Пізніше вона увімкнула телефон, але їй через деякий час зателефонував знайомий з поліції та сказав, що якщо телефон в неї, то його потрібно повернути. Мобільний телефон вона повернула добровільно. У вчиненому розкаялась, найменування та вартість викраденого не оспорювала.

Суд визнав її винною та призначив їй покарання у виді штрафу 850 грн.

Оскільки за Кримінально-процесуальним кодексом подібне правопорушення вважається проступком, а не злочином, після відбуття покарання людина вважається такою, що не має судимості.

У листопаді 2020 року Дячун стала депутатом Полтавської районної ради, де у січні 2021 року її обрали заступницею голови райради.

Її колишній начальник Кива не бачить проблеми у тому, що Дячун була під судом.

"Вона працювала в офісі у якості мого секретаря. Щодо суду, то запитаю: ну й що? Я мав судимість, Юлія Тимошенко мала, Юрій Луценко мав. Я дивлюсь не на це, а на ділові та людські якості. Є така приказка «Від суми та тюрми — не зарікайся». Тому я погодив її призначення секретарем, а потім підтримав і її висування", - сказав Кива.