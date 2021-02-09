Українці більше довіряють Разумкову, ніж Зеленському, - соцопитування

На третьому місці за рівнем довіри - Бойко з ОПЗЖ.

Спікеру парламента Дмитру Разумкову довіряють 32% українців, не довіряють - 53%. При цьому президентові України Володимиру Зеленському довіряють 26,5%, не довіряють – 65,5%.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування Центру Разумова.

"Довіру Юрію Бойку висловили 22% опитаних (не довіряють йому 70%), Петру Порошенку — відповідно 19,5% і 75,5%, Юлії Тимошенко — відповідно 19% і 75%, Святославу Вакарчуку — відповідно 18% і 70%, Медведчуку — відповідно 15% і 77,5%, Михайлові Саакашвілі — відповідно 14% і 74%, Вадиму Рабіновичу — відповідно 14% і 76,5%, Арсену Авакову — відповідно 12% і 76%, Д. Шмигалю — відповідно 8% і 71,5%, А. Єрмаку — відповідно 6% і 64%, І.Венедіктовій — відповідно 5% і 60%", - йдеться у результатах.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, згідно з січневим опитуванням КМІС, міський голова Києва Віталій Кличко очолив рівень довіри українців до політиків, обігнавши президента України Володимира Зеленського. Разумков у цьому опитуванні отримав рейтинг довіри у 26,6%.