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Мінрегіон розробив концепцію повного оновлення державних будівельних норм

Її планують реалізувати до 2031 року. 

Мінрегіон розробив концепцію повного оновлення державних будівельних норм
Фото: EPA/UPG

Мінрозвитку громад і територий розробило проєкт Концепції розвитку системи технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві. Він передбачає, зокрема, повне оновлення державних будівельних норм (ДБН).

На сторінці Мінергіону у Facebook повідомили, що довгий час технічне регулювання у будівництві в Україні, зокрема, оновлення ДБН та стандартів, характеризувалося відсутністю комплексного підходу, що спричинило роздрібненість та фрагментарність нормативного забезпечення у будівництві.

"Запропонований підхід передбачає повне оновлення діючих ДБН, які будуть орієнтовані на параметричний метод нормування, забезпечення інклюзивності, інноваційні нововведення, враховуватимуть провадження ВІМ-технології та життєвий цикл об’єкта будівництва – "від проєктування до ліквідації", - повідомив міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов

У проєкті концепції Мінрегіон поставив мету визначити основні принципи створення ефективної та дієвої системи технічного регулювання, яка відповідатиме європейській. Реалізувати концепцію збираються до 2031 року. 

Окрім того, потягом 10-ти років планується прийняття в Україні як національних не менше 90% європейських стандартів на будівельну продукцію. Проєкт Концепції розміщено на сайті Мінрегіону для обговорення. 

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