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​На Івано-Франківщині за минулий рік збудовано та реконструйовано 15 соцоб'єктів у межах "Великого будівництва"

На реалізацію цих проєктів було виділено 122 млн гривень.

​На Івано-Франківщині за минулий рік збудовано та реконструйовано 15 соцоб'єктів у межах "Великого будівництва"
Капітальний ремонт Городенківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Ринкова, 5 в м. Городенка
Фото: minregion.gov.ua

У Івано-Франківській області у межах програми "Велике будівництво" збудовано, реконструйовано або відремонтовано 14 соціальних об’єктів - шість дитячих садочків, п'ять шкіл та три спортивних об’єкта.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

На реалізацію цих проєктів було виділено 122 млн гривень: з Державного фонду регіонального розвитку - 108,2 млн гривень, з бюджетів органів місцевого самоврядування - 13,6 млн гривень та 200 тис. гривень власні кошти.

Завершення будівництва та реконструкції шести дитячих садочків покращило умови навчання для 330 дошкільнят.

Реконструкція незавершеного будівництва універсального блоку школи під дитячий садок в с. Гринівці
Фото: minregion.gov.ua
Реконструкція незавершеного будівництва універсального блоку школи під дитячий садок в с. Гринівці

Крім того, п’яти школах області поліпшено умови для навчання 2492 учнів.

Реконструкція з добудовою Яремчанської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів
Фото: minregion.gov.ua
Реконструкція з добудовою Яремчанської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів

Завдяки реалізації трьох об’єктів спортивної інфраструктури 283 102 мешканці Івано-Франківщини отримали змогу займатись спортом у зручних сучасних умовах.

Реконструкція футбольного поля в с. Черніїв Тисменицького району
Фото: minregion.gov.ua
Реконструкція футбольного поля в с. Черніїв Тисменицького району

Нагадаємо, на Луганщині за минулий рік збудовано та реконструйовано 15 соцоб’єктів у межах "Великого будівництва"

У Житомирській області також збудували і реконструювали 15 соцоб'єктів у межах "Великого будівництва". Область повністю виконала обсяг робіт, запланований на рік у межах програми.

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