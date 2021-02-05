У Івано-Франківській області у межах програми "Велике будівництво" збудовано, реконструйовано або відремонтовано 14 соціальних об’єктів - шість дитячих садочків, п'ять шкіл та три спортивних об’єкта.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
На реалізацію цих проєктів було виділено 122 млн гривень: з Державного фонду регіонального розвитку - 108,2 млн гривень, з бюджетів органів місцевого самоврядування - 13,6 млн гривень та 200 тис. гривень власні кошти.
Завершення будівництва та реконструкції шести дитячих садочків покращило умови навчання для 330 дошкільнят.
Крім того, п’яти школах області поліпшено умови для навчання 2492 учнів.
Завдяки реалізації трьох об’єктів спортивної інфраструктури 283 102 мешканці Івано-Франківщини отримали змогу займатись спортом у зручних сучасних умовах.
Нагадаємо, на Луганщині за минулий рік збудовано та реконструйовано 15 соцоб’єктів у межах "Великого будівництва"
У Житомирській області також збудували і реконструювали 15 соцоб'єктів у межах "Великого будівництва". Область повністю виконала обсяг робіт, запланований на рік у межах програми.