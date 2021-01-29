За минулий рік на Житомирщині у межах "Великого будівництва" збудували і реконструювали 15 соціальних об'єктів

За 2020 рік у Житомирській області збудували і реконструювали 15 соцоб'єктів у межах "Великого будівництва". Область повністю виконала обсяг робіт, запланований на рік у межах програми.

Про це повідомили у пресслужбі Мінрегіону.

На реалізацію 15 проєктів було виділено 179 093,93 млн грн: з Державного фонду регіонального розвитку – 140 591,54 млн грн, з бюджетів органів місцевого самоврядування – 25 132,39 млн грн та 13 370 млн з інших джерел.

У Мінрегіоні зазначили, що за рік на Житомирщині створили комфортні умови у дитячих садочках для 590 дітей. Зокрема, реконструювали Червоненський садок "Калинка", побудували садок в Чоповичах, реконструйовали садок у Житомирі, побудовали садок "Малятко". Також реконструювали садок "Білочка" в смт Іршанськ.

Фото: Мінрегіон Садок у Чоповичах

Також завдяки програмі "Велике будівництво" у п’яти школах області забезпечені належні умови для навчання 2610 учнів. У Мирополі реконструювали гімназію, зокрема, утеплили фасад, замінили вікна і двері, встановили пандус, змінили системи освітлення. Також реконструювали Червоненську загальноосвітню школу, ліцей у Новоборівську, Пулинську школу та завершили будівництво Олевської гімназії.

Крім цього, було реконструйовано спорткомплекс "Динамо" у м. Радомишль, проведено ремонт у будинку фізкультури у Житомирі, спортивний майданчик в Овручі, стадіон у Чудніві, реконструйовано футбольний майданчик Житомирського ліцею-інтернату для обдарованих дітей.