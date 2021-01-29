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У Одеській та Миколаївській областях обмежено рух транспорту через негоду

На дорогах також спостерігаються затори.

У Одеській та Миколаївській областях обмежено рух транспорту через негоду
Фото: dsns.gov.ua

Станом на 23:00 рух автотранспорту дорогами Одеської та Миколаївської областей обмежено через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, у Одеській області заборонено рух транспортних засобів всіх видів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса – Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення.

У Миколаївській області обмежено рух великовантажних та великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області відсутні проїзди до 5 населених пунктів.

На дорогах також спостерігаються затори.

“На автодорозі М-05 Київ – Одеса найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок Знам'янка – Ревова (спостерігаються перемети, рух закрито). На цій ділянці працює спецтехніка для відкриття руху. На інших ділянках техніка працює для упередження переметів”, - йдеться у повідомленні.

Всього з початку негоди підрозділи ДСНС здійснили буксирування понад 700 транспортних засобів (з них 14 швидких допомог, 19 автобусів) та надали допомогу близько 1700 особам (з них 2 породіллі).

Нагадаємо, в Одеській області, на автодорозі М-05 Київ-Одеса, через негоду утворився чотирикілометровий затор із 100 великогабаритних автівок.

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