Суд у справі МН17 продовжиться 15 квітня

Суд у Нідерландах оголосив перерву у слуханнях справи про збитий над окупованим Донбасом у 2014 році малайзійський літак рейсу МН17.

Наступне судове засідання відбудеться 15 квітня о 10:00 за місцевим часом, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що сьогоднішнє засідання тривало менш як годину. Суд озвучив свої рішення щодо запитів захисту одного з обвинувачених, Олега Пулатова.

Зокрема, головуючий суддя повідомив, що суд не заперечує щодо залучення до справи документів, які концерн "Алмаз-Антей" передав суду 18 січня (йдеться про звіти за 2015-2016 роки).

Нагадаємо, що літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі, хто був на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

У листопаді 2020 року Об'єднана слідча група оприлюднила нові матеріали у справі. Серед цих даних - перехоплення розмови терористів "ДНР" з їх російськими кураторами

Окрім того, судді відмовили адвокатам обвинувачених у розслідуванні альтернативних сценаріїв причин катастрофи.