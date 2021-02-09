Тижнева захворюваність на ковід в Україні продовжує знижуватися, - Степанов

В Україні надалі зменшується захворюваність на коронавірусну недугу. Так, порівняно з груднем на COVID-19 захворіли втричі менше людей. Порівняно ж з минулим тижнем вона впала ще майже на 2000.

Про це під час брифінгу 9 лютого повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, минулого тижня виявлено 25,5 тис. випадків COVID-19 порівняно з 27,157 тис. випадків попереднього тижня. Також на краще змінилася ситуація з кількістю ушпиталених через ковід.

"Якщо подивитися на статистику, то ми бачимо стабілізацію ситуації. Наприклад, у перший тиждень грудня виявили 89 тис. випадків захворюваності. Тобто втричі скоротилася захворюваність. Також змінюється ситуація з кількістю госпіталізованих - у перший тиждень грудня їх було майже 28 тис., а станом на понеділок 17,911 тис. осіб у медзакладах", - сказав Максим Степанов.

Міністр зазначив, що зростає кількість тестувань на антиген. За тиждень швидкими тестами на антиген провели 52,222 тис. досліджень, що на 20 тис. більше ніж попереднього тижня.

Фахівці Київської школи економіки у січні зазначали, що в Україні кожна третя COVID-лікарня перевантажена пацієнтами.

Учора повідомляли, що в Закарпатській області почали закінчуватися місця для хворих на ковід. В окремих громадах (Виноградів, Берегове, Рахів) зайнято 100% ліжок в інтенсивних терапіях, а в Рахові не залишилось вільних ліжок з підведеним киснем.

Складна ситуація з місцями в лікарнях останнім часом склалася також в Івано-Франківській області.