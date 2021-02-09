"Лекхім" подала заявку на реєстрацію в Україні китайської вакцини від COVID-19

На сьогодні в країні не зареєстрована жодна вакцина від коронавірусу.

Українська фармацевтична компанія "Лекхім" подала документи для реєстрації в Україні вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

"Лекхім", один з партнерів компанії Sinovac, має угоду з провідним виробником вакцин у Китаї про поставку 5 мільйонів доз вакцини в Україну у першій половині 2021 року. Але перед початком відвантаження вакцина має отримати державну реєстрацію в Україні.

Імпортер планує поставити першу партію вакцини до кінця березня, хоча поставка може бути відкладена до початку квітня.

В Україні на сьогодні зареєстровані понад 1,2 мільйона випадків зараження коронавірусом. Незважаючи на це, до сьогодні в країні не зареєстрована жодна вакцина від COVID-19.

Нагадаємо, раніше голова наглядової ради групи компаній "Лекхім", член колегії Міністерства охорони здоров'я Валерій Печаєв заявляв,що виробник розраховує зареєструвати в Україні вакцину китайської компанії Sinovac Biotech від коронавірусу до 1 лютого 2021 року.

Як повідомляли, Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Якщо ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

У дослідженні біомедичного дослідницького центру Butantan у Бразилії повідомлялося, що загальна ефективність вакцини Coronavac - 50,38%. Раніше ефективність цієї вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність препарату оцінили вище - на 91%.