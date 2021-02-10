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НАБУ відкрило справу для перевірки контракту на купівлю вакцини Sinovac

На угоду поскаржилася Рада громадського контролю НАБУ.

НАБУ відкрило справу для перевірки контракту на купівлю вакцини Sinovac
Фото: EPA/UPG

Національне антикорупційне бюро 3 лютого зареєструвало кримінальне провадження за заявою Ради громадського контролю НАБУ, яка просила перевірити закупівлю китайської вакцини проти коронавірусу.

Про це йдеться на сайті РГК.

Рада громадського контролю просила перевірити, чи не було зловживань при закупівлі вакцини компанії Sinovac Biotech по 17,85 долара за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

"Цей випадок набув широкого розголосу у ЗМІ, оскільки спочатку ДП «Медичні закупівлі» розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько $3 і знаходилось на фінальному етапі процесу. Проте згодом міністр Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech. Оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі", - йдеться на сайті РГК.

Фото: rgk-nabu.org

Попередня кваліфікація справи - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов з трибуни Верховної Ради говорив, що Україна може отримати вакцину Sinovac до кінця лютого. Але 9 лютого імпортер вакцини компанія "Лекхім" повідомила, що планує поставити першу партію лише до кінця березня, а то й взагалі на початку квітня.

Україна відмовиться від закупівлі, якщо зведена ефективність вакцини на третьому етапі випробувань скласть менше 70%. Поки що компанія-виробник не оприлюднила ці дані. 

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