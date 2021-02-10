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Чернишов: "В усіх областях України працюють робочі групи з підготовки регіональної інфраструктури до вакцинації"

За словами міністра, інфраструктура повністю готова до подальшої протидії хворобі, як на національному, так і на регіональному рівнях.

Чернишов: "В усіх областях України працюють робочі групи з підготовки регіональної інфраструктури до вакцинації"
Олексій Чернишов
Фото: Макс Требухов

В усіх областях України запрацювали робочі групи з підготовки регіональної інфраструктури до вакцинації від коронавірусу

Про це у межах форуму "Україна 30.Коронавірус: виклики і відповіді" повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він наголосив на важливості координації співпраці у питаннях боротьби з поширенням інфекції.

"Найближчі місяці ми продовжимо жити в умовах пандемії, але у порівнянні з минулим роком, держава готова до подальших викликів. Ми досягли цього завдяки координованим діям на усіх рівнях влади. Наступним важливим кроком у цій багаторівневій співпраці є вакцинація та створення відповідних умов. Наразі в усіх областях України працюють робочі групи з підготовки регіональної інфраструктури до вакцинації", - зазначив він.

Чернишов додав, що завдяки карантинним обмеженням епідемія в Україні перейшла в контрольовану фазу, а інфраструктура повністю готова до подальшої протидії хворобі, як на національному, так і на регіональному рівнях.

Нагадаємо, що старт вакцинації від коронавірусу в Україні запланований вже на наступний тиждень. У межах програми COVAX держава отримає в лютому 117 тис. доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, а паралельно, за перше півріччя 2021 року - від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. 

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