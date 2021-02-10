ВООЗ вважає вакцину AstraZeneca ефективною для всіх осіб старше 18 років

Вакцину слід вводити у дві дози "з інтервалом у 8-12 тижнів між дозами".

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я 10 лютого рекомендували використовувати вакцину від коронавірусу COVID-19 виробництва англійсько-шведської компанії AstraZeneca всім дорослим старше 18 років.

Згідно з рекомендаціями Стратегічної консультативної групи експертів (SAGE), розміщеними на сайті ВООЗ, вакцину слід вводити у дві дози "з інтервалом у 8-12 тижнів між дозами", передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що клінічні випробування вказують на ефективність вакцини також і для груп осіб віком 65 років і старше. Незважаючи на те, що в клінічних випробуваннях вакцини брала участь переважно невелика кількість людей цього віку, імунні реакції, зумовлені вакцинацією літніх людей, добре задокументовані й схожі з імунними реакціями в осіб інших вікових груп.

"Беручи до уваги сукупність наявних відомостей, ВООЗ рекомендує вакцину для використання людям і віком 65 років і старше", - йдеться в документі.

У ВООЗ зазначають, що незабаром очікується точніша оцінка дії вакцини для осіб цієї вікової групи на підставі клінічних випробувань і досліджень ефективності вакцини в різних країнах.

У рекомендаціях ВООЗ наголошується, що вакцинація препаратом AstraZeneca може відбуватися і в тих країнах, де виявлені британський і південноафриканський варіанти коронавірусу.

"Немає причини не рекомендував її використання", - йдеться в документі.

Як повідомляє агентство Bloomberg, рекомендації можуть спонукати багато країн використовувати вакцину більш широко, адже раніше деякі країни ЄС рекомендували не використовувати вакцину літнім людям, посилаючись на неповні дані за підсумками клінічних випробувань.

Раніше в лютому ПАР призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca через низьку ефективність від нового штаму.

AstraZeneca стала третьою вакциною, що отримала схвалення в ЄС. До цього європейський регулятор сертифікував препарати виробництва компаній Pfizer-BioNTech і Moderna.

Вакцина AZD1222 розроблена фахівцями фармацевтичної компанії AstraZeneca спільно з вченими Оксфордського університету. Вона є векторною вакциною. Принцип дії векторних вакцин полягає в тому, що вони містять ослаблений нешкідливий вірус і ген коронавірусу нового типу.

Нагадаємо, Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого цього року.