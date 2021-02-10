Українські моряки отримали чергову допомогу від США - 10 швидкісних катерів, понад 70 надувних човнів та інше супутнє обладнання. Урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США відбулася 10 лютого на території Військово-морської бази "Південь" у Практичній гавані в Одесі.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Про це інформує пресслужба Військово-Морських Сил.

Під час передачі допомоги командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа наголосив, що сьогоднішня подія ще раз підтверджує, наша сила - в єдності наших народів, військових підрозділів, загалом у єдності всього цивілізованого світу, який зараз протистоїть російській агресії.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Починаючи з 2014 рік ми з нашими іноземними колегами провели понад 200 заходів спільної підготовки, отримуємо човни, водолазне обладнання, тепловізори і засоби зв’язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання. Усе це - підтримка наших друзів на шляху до вільної та незалежної України", - зазначив контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Також він розповів, що у першому півріччі цього року ВМС України отримають ще три патрульних катери від США.

Своєю чергою аташе ВМС при Посольстві США в Україні капітан 2 рангу Пітер Меллорі заявив, що необхідно відзначити важливі кроки співпраці між США і Україною.

"На підтримку стратегічного партнерства між нашими країнами ми завжди готові допомогти вам у реалізації Євроатлантичного майбутнього й зміцненні здатності боронити свій суверенітет та територіальну цілісність", - наголосив капітан 2 рангу Пітер Меллорі.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Після церемонії передачі для військовослужбовців національного флоту та закордонних гостей було організовано огляд переданої техніки.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗС України ввійшли перші два патрульні катери класу Island, які отримали назви "Старобільськ" і "Слов’янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.