Кононенку і Грановському підготували підозри

Підозри поки що не погодили в прокуратурі.

Національне антикорупційне бюро підготувало проєкти підозр колишнім депутатам Верховної Ради Ігорю Кононенку та Олександру Грановському.

Про це розказав на брифінгу в середу директора НАБУ Артем Ситник.

"Провадження ці є, є й проєкти підозр. Але зараз ми допрацьовуємо, тому що у детективів і прокурорів різне бачення щодо того обсягу доказів, які здобуті в цих розслідуваннях. Це перше. Друге - по одному з цих проваджень було рішення Окружного адміністративного суду, який заборонив оголошувати в розшук одного з фігурантів провадження. Зараз воно вже скасовано апеляційною інстанцією, що зняло перепону для подальшого руху в цих провадженнях", - сказав він.

Нагадаємо, що Грановський був народним депутатом Верховної Ради України VIII скликання, куди пройшов від партії "Блок Петра Порошенка" під номером 58. У 2019 року він балотувався по мажоритарному окрузі в Харкові, але програв представнику партії "Слуга народу" Олександру Куницькому.

У березні 2020 року детективи НАБУ оголосили підозру довіреній особі Грановського у справі про нанесення збитків Одеському припортовому заводу на 93 млн гривень.

Кононенко був 29 номером списку БПП. У 2019 році він балотувався на мажоритарному окрузі в Київській області, але програв "слузі" Олександру Дубінському.

На початку січня НАБУ викликало Кононенка на допит як свідка у справі щодо приватної фірми "Аркона Газ-Енергія", яка належить Вадиму Новинському. Вона стосується видачі у 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів.