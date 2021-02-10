Віцепрезидент Єврокомісії: велика корупція в Україні гальмує реформи

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що Україна досягла певних успіхів у реформах, однак повсюдна корупція продовжує гальмувати цей процес.

Про це він заявив на обговоренні проміжного звіту про виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС, передає LIGA.net.

Домбровскіс нагадав, що ЄС виділяє Україні нову макрофінансову допомогу на 1,2 млрд євро для пом'якшення наслідків пандемії, і половина цієї суми була виділена ще на початку грудня минулого року.

"Боротьба з корупцією - ключова умова фінансової підтримки ЄС", - наголосив Домбровскіс.

Він також зазначив, що розділяє оцінку в доповіді, що, "незважаючи на помітний прогрес, широко поширена корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні".

"Від цього виграють тільки злочинці і олігархи", - додав єврочиновник.

Домбровскіс наголосив, що для сильної України "життєво важливо", щоб Національне антикорупційне бюро було повністю незалежним. Він додав, що за роки роботи НАБУ показало ефективність і принесло відчутні результати.

За словами Домбровскіса, в Україні також "давно назріла" всеосяжна реформа судової системи.

"Те, що по ній потрібно зробити, давно і чітко відомо: потрібно просто пройти по дорожній карті Венеціанської комісії та Великої сімки, а також врахувати поради делегації Євросоюзу. ЄС готовий підтримати Україну в цьому. Ми закликаємо всі політичні фракції, орієнтовані на реформи, зібратися разом і дати чіткий сигнал про рішучість України зробити свій шлях реформ незворотнім", - сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Нагадаємо, минулого року президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки попросив більше не називати Україну корумпованою державою, "бо це вже не так".