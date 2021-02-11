Тимошенко запропонувала оновити уряд

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що в Україні потрібно оновити уряд. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Президент мусить відіграти консолідуючу роль – об’єднуючу й надихаючу – для того, щоб отримати ще один шанс через оновлення уряду створити для країни зовсім іншу структуру розвитку. Я буду переконувати президента так діяти. Я дуже хочу вірити, що так станеться», – зазначила Юлія Тимошенко.

«Зараз не час одне одного політично й інформаційно «вбивати». Я вважаю, що в складній ситуації, що склалася, президент мусить звернутися до всіх без винятку фракцій парламенту і чесно сказати, яка насправді біда в Україні. Він має закликати до єднання всіх. Я вважаю, що тільки об’єднання всіх інтелектуальних і професійних сил країни дасть нам можливість виходу з тяжкого стану», – вважає Юлія Тимошенко.