Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Дружина Олексія Навального прилетіла до Німеччини (оновлено)
Дружина Олексія Навального прилетіла до Німеччини (оновлено)
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку
Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
ГоловнаПолітика

Тимошенко запропонувала оновити уряд

На думку політика, оновлення уряду дозволить створити для країни зовсім іншу структуру розвитку.

Тимошенко запропонувала оновити уряд
Фото: ba.org.ua

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що в Україні потрібно оновити уряд. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Президент мусить відіграти консолідуючу роль – об’єднуючу й надихаючу – для того, щоб отримати ще один шанс через оновлення уряду створити для країни зовсім іншу структуру розвитку. Я буду переконувати президента так діяти. Я дуже хочу вірити, що так станеться», – зазначила Юлія Тимошенко.

«Зараз не час одне одного політично й інформаційно «вбивати». Я вважаю, що в складній ситуації, що склалася, президент мусить звернутися до всіх без винятку фракцій парламенту і чесно сказати, яка насправді біда в Україні. Він має закликати до єднання всіх. Я вважаю, що тільки об’єднання всіх інтелектуальних і професійних сил країни дасть нам можливість виходу з тяжкого стану», – вважає Юлія Тимошенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також