Суддю Вовка вдруге дозволили примусово доставити до суду, - ЦПК

Вищий антикорупційний суд повторно задовольнив клопотання про примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка на судове засідання для обрання запобіжного заходу.

Про це інформує Центр протидії корупції.

"Суддя ВАКС Андрій Біцюк вдруге дозволив НАБУ здійснити примусовий привід Павла Вовка до Антикорсуду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у понеділок Вовка привести не змогли, бо детективи не знайшли його: він був відсутній як за місцем роботи, так і за всіма відомими місцями проживання.

Наступний привід спробують здійснити на 16 лютого, на 14:00.

Як повідомляли, сьогодні детективи НАБУ не змогли примусово доставити голову ОАСК Павла Вовка на засідання суду, бо не застали його ані вдома, ані на роботі. У ВАСК планували обрати Вовкові запобіжний захід.

Раніше суддя Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід "дивним" та "незаконним".

3 лютого 2021 суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк з другої спроби задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро щодо примусового приводу Вовка до суду. Напередодні детективи НАБУ намагалися вручити клопотання Вовку в ліфті. У грудні йому вручили повістку про виклик до суду під час свята в екснардепа Сергія Ківалова, однак голова ОАСК її порвав і викинув.

17 липня минулого року Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.