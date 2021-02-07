Кулеба розповів, як Росія намагається зірвати "Кримську платформу"

Росія здійснює тиск на керівництво іноземних держав, щоб запобігти участі їх представників в саміті "Кримська платформа".

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що "Кримська платформа" знаходить все більше підтримки у західних партнерів України.

"Так само, чесно вам можу сказати, що чим більш позитивною є реакція партнерів, тим більше ми фіксуємо зусиль Російської Федерації з дискредитації «Кримської платформи» і з запобігання участі в саміті тих чи інших держав. Вони вже опускаються до того, що прямо передають сигнали главам певних держав і урядів, що якщо ви поїдете на саміт «Кримської платформи», то вам буде ось це, ось це і ось це у відповідь від нас. Шалений спротив Росії вже спостерігається! Дві мети – дискредитація самої ідеї і запобігання участі лідерів у саміті", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, у червні 2020 року Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна.

Наприкінці грудня Кулеба зазначав, що Росія робить усе, щоб дискредитувати Кримську платформу.