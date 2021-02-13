Вітренко не планує залишатися в Міненерго першим заступником міністра

"Тоді просто країна скаже: хтось інший буде робити".

Юрій Вітренко не планує залишатися в Міністерстві енергетики першим заступником міністра в разі його непризначення головою відомства.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я не знаю навіть, чи подадуть, чи не подадуть, чесно кажучи. Мені складно це коментувати у цих формальностях, чесно кажучи...", - сказав Вітренко.

Відповідаючи на питання журналіста, чи залишиться він на посаді першого заступника або в.о. міністра, він сказав: "Я зараз в.о. залишаюся, тому що я виконую фактично обов’язки міністра. Іншого міністра немає. Це все ж таки відповідальна посада. І поклав на мене обов’язки Кабмін, когось іншого має призначити Кабмін. Я не можу просто зібрати речі і піти, навіть якщо дуже хочеться. Тому це рішення Кабміну".

"Якщо когось іншого призначать, чи залишуся я першим заступником? Ні, не залишуся. Тоді просто країна скаже: хтось інший буде робити", - додав Вітренко.

Нагадаємо, Верховна Рада двічі відмовляла у призначенні колишнього топменеджера "Нафтогазу" Вітренка віцепрем'єром. Спершу, у грудні, за його кандидатуру проголосували тільки 186 нардепів. За кілька днів після цього Кабмін призначив його в.о.міністра. Однак, у владних колах зразу заговорили, що це - не остання спроба призначення. Співрозмовник LB.ua підтвердив, що повторне голосування готує "група Коломойського".

У січні ситуація з підтримкою Вітренка змінилася. Джерела зазначили, що депутати, наближені до Ріната Ахметова, готові підтримати Вітренка в обмін на обіцянку не скасовувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Наближені ж парламентарі до Ігора Коломойського, після конфлікту навколо нардепа Олександра Дубінського, навпаки, змінили позицію та можуть не дати голоси за Вітренка.

Питання призначення Вітренка розглядали на засіданні фракції "Слуга народу". У депутатів пропрезидентської фракції було до нього декілька питань. Одне з них, як повідомили джерела LB.ua, стосувалося премії в 4 млн доларів в якості винагороди за перемогу над "Газпромом" у арбітражі. І Вітренко, за словами співрозмовника, сказав, що не відмовиться від премії.

Після засідання серед депутатів-"слуг народу" проводили опитування, чи готові вони підтримати кандидатуру Вітренка. Голоси збирали у мобільному застосунку. На парламентському ж засіданні голосів за Вітренка не вистачило знову - "за" натиснули кнопки тільки 204 депутати.

2 лютого з'явилася інформація, що через день в Офісі президента проводитимуть обговорення ймовірного третього висунунення Вітренка міністром. А уже 3 лютого співголова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що питання призначення в.о. міністра енергетики України Юрія Вітренка першим віцепрем'єром-міністром енергетики буде виноситися на голосування Верховної Ради в третій раз.

За інформацією джерел LB.ua, днями в Офісі Президента особисто обговорювався варіант "В" - якщо Вітренка не вдасться призначити першим віцепрем'єр-міністром втретє, то йому може бути запропонована інша посада.