США можуть відіграти ключову роль у припиненні війни на Донбасі, – Єрмак

Відносини між Сполученими Штатами та Україною мають вийти на новий якісний рівень, вважає керівник ОПУ.

Сполучені Штати Америки як стратегічний партнер України можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі та поверненні українських територій.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю програмі "Україна" з Тиграном Мартиросяном на телеканалі "Україна".

Відповідаючи на запитання про можливе приєднання США до переговорів щодо Донбасу, він зазначив: “У Нормандському форматі є чотири сторони. І приєднання когось нового до цього формату – це рішення чотирьох учасників”.

Керівник Офісу Президента наголосив, що представники нової адміністрації США, зокрема Президент Джо Байден, віце-президент Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен, “дуже добре знають і розуміють Україну, розуміють ситуацію в нашій країні”.

Тому, на думку Андрія Єрмака, відносини між Сполученими Штатами та Україною мають вийти на новий якісний рівень.

За його словами, сьогодні керівництво України вже має контакти з новою адміністрацією США, і вони лише розвиватимуться.

Нагадаємо, Глава української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук констатував, що Кремль не ухвалив рішення щодо припинення конфлікту на Донбасі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Джо Байден як Президент посилить українську позицію у перемовинах у Нормандському форматі.