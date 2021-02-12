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Заява Печерського суду щодо неухвалення рішення у так званій справі Байдена-Порошенка - маніпуляція, - Головань

Адвокат надав докази ухваленого рішення.

Заява Печерського суду щодо неухвалення рішення у так званій справі Байдена-Порошенка - маніпуляція, - Головань
Фото: eurosolidarity.org

Адвокат експрезидента Петра Порошенка Ігор Головань вважає маніпуляцією заяву Печерського суду від 29 січня про те, що він нібито він не ухвалював рішення за заявою нардепа від ОПЗЖ Деркача проти Джозефа Байдена і Порошенка. Про це адвокт написав у блозі на «Українській правді».

Він також опублікував скрін одного з інформаційних ресурсів Деркача, де є чітке посилання на рішення Печерського суду від 11 вересня 2020 року.

«Свого часу Деркач представив строкату схему під заголовком «DemoCorruption» з портретами не тільки Джозефа Байдена і Петра Порошенка, а й Барака Обами, Гілларі Клінтон, Джона Керрі, Вікторії Нуланд. Ну і Джорджа Сороса, як же без нього», - пояснює Головань.

«На тій схемі, хоч і дрібними літерами, але зазначена та сама ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. № 757/38675/20-к від 11.09.2020р. Отже, і ухвала Печерського суду, і маніпуляції з кримінальними провадженнями є нічим іншим, як елементом підривної операції агентури держави-агресора», - наголошує Головань.

На його думку, відмовляючись від відкриття справи, суддя намагається уникнути попадання під санкції, на кшталт Деркача та Дубінського. 

«Квапливе замітання слідів не дивує. Адже санкції до Деркача символічно були застосовані напередодні задоволення суддею Печерського суду Волковою його скарги. А наступне застосування санкцій до учасників пов’язаної з Деркачем проросійської мережі впливу, явно примусило декого у Печерському суді серйозно замислитись», - переконаний адвокат Порошенка.

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