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Зі "Слуги народу" можуть вийти щонайменше 10 депутатів, - джерела

Здебільшого це мажоритарники та "перші особи".

Зі "Слуги народу" можуть вийти щонайменше 10 депутатів, - джерела
Фото: Укрінформ

З партії "Слуга народу" можуть вийти щонайменше десять її членів, здебільшого мажоритарники і "перші особи". Про це йдется у матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой".

Головною причиною "бунту", за словами шеф-редакторки, є складна ситуація і в партії, і у фракції.

"«Я стояв біля витоків СН, ще коли вона і партією не була повноцінною, перебуваю в її керівних органах. За цей час ні одну серйозну ініціативу, ні з осередками, ні на виборах, реалізувати не вдалося - усе наражалося на якусь глуху стіну бездіяльності, мовчання. Не бачу сенсу далі тягнути», - говорить один лідерів політсили. Рішення про вихід з керівних органів він вже прийняв, щодо самої партії - ще думає (все ж серйозний фрагмент життя), тому з публічною заявою не поспішає", - йдеться у матеріалі.

На неможливість вплинути бодай на якісь рішення скаржаться й мажоритарники.

"«Я працював на своєму окрузі задовго до приходу Зеленського в політику. Так, зараз мене обрали від СН, і це було простіше: але вони мене - як Ющенко свого часу про «Нашу Україну» говорив - явно «не на смітнику знайшли». Люди мене знають, і вони з мене питають. За платіжки, за відсутність вакцини, за все. Що мені їм відповідати? І чому я повинен розділяти тягар відповідальності, якщо, навіть будучи членом партії влади, ніяк і ні на що не можу вплинути? Ніяк і ні на що!» - обурюється мажоритарник з однієї великої південної області", - пише Соня Кошкіна.

При цьому, зазначається у матеріалі, в керівництві партії про проблеми знають.

""Доходить до того, що людина в робочому чаті у нас пише: "Виключіть мене скоріше! Дістало все! Зрозуміло, ніхто його виключати не буде - щоб коаліція не посипалася. Але найнеприємніше: якщо ти вказуєш на проблеми, начальство від тебе, в кращому випадку, відмахується. А за очі говорить: "Ясно з ним все, його Беня купив!" або "в ОПЗЖ захотів? Та кому він там потрібен!", - свідчить ще один", - пише Соня Кошкіна.

Нагадаємо також, що в Офісі президента думають над створенням ще однієї партії, окрім "Слуги народа".

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